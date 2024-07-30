Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые случайно создали сверхчерную древесину для телескопов и солнечных панелей

AdvSustSys: плазменная обработка заставила дерево поглощать более 99% света

close
100%
Ally Penders/UBC Forestry

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии случайно создали новый сверхчерный материал в ходе экспериментов с древесиной липы. Вещество может найти применение при изготовлении телескопов, солнечных батарей и ювелирных изделий. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Sustainable Systems (AdvSustSys).

Сверхчерными называют поверхности, поглощающие более 99% падающего на них света. Для сравнения, обычная черная краска вбирает не более 97,5% света, отражая оставшуюся часть.

Команда совершила открытие, обрабатывая дерево высокоэнергетической плазмой, чтобы сделать материал более водоотталкивающим.

Сверхчерные материалы все чаще востребованы в астрономии, где такие покрытия на устройствах помогают сократить долю рассеянного света и улучшить четкость изображения. Также покрытия могут повысить эффективность солнечных батарей.

Ученые зарегистрировали свое открытие под торговой маркой Nxylon, или «Никсилон» в честь Никс — греческой богини ночи, и греческого слова «ксилон», обозначающего дерево.

По словам исследователей, обработанная плазмой древесина остается сверхчерной даже при покрытии сплавами, чтобы придать материалу электропроводящие свойства. Это обусловлено структурой древесины, препятствующей отражению света.

Ученые считают, что их открытие может удешевить производство точных оптических приборов и других изделий, поскольку липа — доступная и распространенная древесная порода.

Ранее в России разработали сверхчерный поглотитель света для солнечных батарей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами