Создан алгоритм, увеличивающих маневренность беспилотных автомобилей

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали алгоритм управления беспилотным автомобилем, который на 10-20% увеличит маневренные возможности транспортного средства и поможет избегать опасных ситуаций на дороге. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Предложенное решение позволяет в процессе автономного вождения безопасно выполнять даже сложные маневры: смена полосы движения, объезд движущегося препятствия и поворот на нерегулируемом перекрестке.

«Известные существующие модели достаточно консервативны. К примеру, при планировании эти алгоритмы стремятся перестраховаться, стараясь предусмотреть все негативные сценарии. В результате зачастую технический «мозг» не решается на обгон даже в простых ситуациях. В свою очередь, предложенный подход более адаптивен и, кроме соблюдения правил, исходит из меняющейся дорожной ситуации. Его сравнение с другими базовыми методами продемонстрировало значительное сокращение времени на выполнение маневров. При принятии решения программа ежесекундно оценивает расположение соседних объектов и прогнозирует их траектории. Затем благодаря встроенному алгоритму она из множества вариантов выбирает оптимальный и, реализуя его, генерирует порядок действий, отдавая команды на приводы», — подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» автор разработки, директор Центра когнитивного моделирования МФТИ Александр Панов.

Особое внимание создатели алгоритма уделили повышению уровня комфорта езды для пассажиров в автономном режиме за счет увеличения плавности вождения. Такой режим — без внезапных рывков, толчков и торможений — по мнению разработчиков, в большей степени соответствует человеческому восприятию безопасного вождения.

В ходе исследований предложенный метод был апробирован в ряде имитационных экспериментов. Их сценарии охватывали поездки по двухполосной магистрали со встречным движением и по шоссе с несколькими полосами с односторонним движением. При этом для всех участников дорожного движения задавались разные скоростные режимы.

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