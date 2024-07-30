проект

>

Создан метод экспресс-диагностики болезни Паркинсона по рисунку спирали

ЛЭТИ: создан метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали

close
100%
Сцена из спектакля «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон»

Сцена из спектакля «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон»

Фонд«ФРОНТМЕД»

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали алгоритм на базе нейросети, который позволяет по фотографии нарисованной пациентом спирали обнаруживать признаки, которые могут указывать на наличие когнитивных нарушений, в том числе болезнь Паркинсона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Болезнь Паркинсона является тяжелым нейродегенеративным заболеванием, которое у человека постепенно проявляется во взрослом возрасте (30–50 лет) и поражает клетки центральной нервной системы. Среди симптомов – замедленность движений, тремор, апатия, изменение тембра голоса и прочее. Данное заболевание практически невозможно диагностировать до проявления симптомов. При этом раннее выявление болезни важно, поскольку современные методы лечения направлены исключительно на замедление симптомов. Согласно данным из открытых источников, сегодня в мире живут около 10 миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона.

Один из самых простых тестов диагностики данного заболевания – рисование пациентом на листе бумаги по точкам спирали. Сильные отклонения, например, вследствие тремора рук, могут свидетельствовать о когнитивных нарушениях работы головного мозга. Однако по факту оценка рисунка пациента производится врачом «на глаз», исходя из его предыдущего опыта, и поэтому актуальными становятся инструменты для получения более объективного результата.

«Мы разработали алгоритм, который позволяет по фотографии – нарисованной пациентом спирали – обнаруживать признаки, которые могут указывать на наличие когнитивных нарушений. Анализ изображения проводится с помощью нейросети. В перспективе, в случае интереса со стороны медицинских организаций, разработка может использоваться как основа для программ по поддержке в принятии решений врачей, которые занимаются диагностикой болезни Паркинсона. Кроме того, с помощью подобных систем пациенты смогут отслеживать свое состояние самостоятельно», – рассказала «Газете.Ru» автор работы Екатерина Сырцова.

Результаты тестирования обученной модели показали, что ее точность достигает 99,3%. В перспективе разработка может лечь в основу системы для поддержки принятия решений врачей при экспресс-диагностике этого нейродегенеративного заболевания.

Ранее врач объяснил, почему постоянное «сидение» в соцсетях ведет к ухудшению памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами