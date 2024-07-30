Названо количество чипсов и сухариков, безопасное для здоровья

В день без вреда для здоровья и фигуры можно употреблять примерно 50 грамм чипсов или сухариков, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог «Клиники Фомина» Олеся Барзаева.

«Риски, связанные с употреблением ультраобработанных продуктов, возникают только при регулярных перееданиях этими продуктами. Это значит, что чипсы и сухарики могут быть частью здорового рациона», – рассказала специалист.

По словам Барзаевой, одной из эффективных рекомендаций является разделение пищи на основную и дополнительную. Основная еда должна составлять 85% рациона и включать все пищевые группы: молочные продукты, овощи, фрукты, злаки, белковые продукты. Основное предпочтение следует отдавать цельным продуктам, приготовленным дома.

«Дополнительная еда, которая включает продукты с добавленным сахаром, ультрапереработанную пищу, продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, должна составлять не более 15% рациона или 250-350 ккал в зависимости от веса, возраста и пола человека. Это примерно 50-60 грамм чипсов», – объяснила специалист.

Барзаева не рекомендует покупать такие продукты в больших упаковках. Шансы на переедание таких снеков увеличиваются с размером пачки. Также лучше не есть чипсы прямо из пачки, а пересыпать в небольшую емкость. Эти правила помогут не переедать.

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