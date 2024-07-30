Ученые рассказали, как жара может незаметно вредить сердцу

Ученые из Монреальского университета установили, что экстремальные температуры могут стать причиной повышения риска бессимптомной ишемии миокарда. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В исследовании приняли участие 20 здоровых молодых людей (средний возраст составил 28 лет), 21 здоровый пожилой человек (средний возраст — 67 лет) и 20 пожилых людей с ИБС (ишемической болезнью сердца) в возрасте около 70.

Испытуемых проинструктировали находиться в специальном помещении, оснащенном оборудованием для изменения температуры воздуха. Ученые «нагревали» помещение до тех пор, внутренняя температура тел добровольцев не повысилась на 1,5°C.

Минутный объем кровообращения (количество крови, выбрасываемое желудочками сердца в минуту) измерялся до начала эксперимента и при каждом увеличении внутренней температуры на 0,5°C. Результаты показали, что при повышении температуры тела на 1,5°C, минутный объем кровообращения увеличивался на 0,8 мл/мин/г у здоровых молодых людей, на 0,7 мл/мин/г у здоровых пожилых людей и на 0,6 мл/мин/г у пожилых людей с ИБС.

Исследователи отметили, что увеличение минутного объема кровообращения в состоянии покоя говорит о повышенном риске сердечно-сосудистых событий.

Также выяснилось, что у 35% пожилых участников с ИБС наблюдалось возникновение бессимптомных признаков острой ишемии миокарда, вызванных перегревом. Это состояние, провоцируемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом и питательными веществами.

При острой или немой ишемии миокарда кислородное голодание сердечной мышцы кровью не сопровождается болевым приступом и выявляется только с помощью инструментальных методов обследования. Однако такое состояние не менее опасно, чем выраженная ишемия — оно может вызвать инфаркт миокарда или остановку сердца.

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