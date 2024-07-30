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Названо растительное соединение, полезное для диабетиков

EJMCR: ксантоны во фруктах и овощах помогают бороться с осложнениями диабета

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Shutterstock

Ученые Университета Дибругарх (Индия) установили, что растительные соединения под названием ксантоны помогают бороться с осложнениями сахарного диабета — нефропатией и ретинопатией. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry Reports (EJMCR).

Работа ученых основана на результатах ранее опубликованных научных исследований на тему пользы природных полифенольных соединений для здоровья лиц с сахарным диабетом. В своем научном обзоре они сосредоточились на анализе свойств ксантонов — сильных антиоксидантов растительного происхождения. Они содержатся во многих овощах, фруктах и ягодах.

Научный обзор показал, что ксантоны мангиферин и альфа-мангостин способны предотвращать повреждение почек, связанное с окислительным стрессом (особой формой разрушения клеток). В частности, альфа-мангостин защищал от диабетической нефропатии, смягчая стресс-индуцированный апоптоз (процесс программируемого самоуничтожения) почечных клеток.

Также было установлено, что альфа-мангостин обладает способностью снижать уровень окислительного стресса в сетчатке глаз, препятствуя развитию и прогрессированию диабетической ретинопатии. Также ученые обнаружили, что мангостин предотвращает неоваскуляризацию сетчатки у крыс — разрастание в сосудистом слое глаза, расположенном между сетчаткой и склерой, новых аномальных кровеносных сосудов.

Исследователи отметили, что ксантоны полезны и для людей. По этой причине при сахарном диабете важно питаться сбалансированно, не пренебрегая растительной пищей.

Ранее ученые выяснили наследственные факторы заболевания диабетом 1-го типа.

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