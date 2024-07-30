Ученые выяснили, как замедлить старение на клеточном уровне

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили связь между соблюдением богатой витаминами и минералами диеты с низким содержанием сахара и замедлением темпов биологического старения. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В рамках научной работы исследователи проанализировали данные о рационе питания 342 темнокожих и белых женщин. Ученые уделили пристальное внимание потреблению добавленного сахара. Это сахара и сиропы, добавленные в продукты во время обработки или переработки. К этой категории не относятся фруктоза и лактоза — фруктовый и молочный сахара.

Было установлено, что участницы потребляли в среднем по 61,5 грамма добавленного сахара в день, хотя в общей выборке суточный диапазон этого значения был большим — от 2,7 до 316 граммов. Исследователи отметили, что в плитке молочного шоколада содержится около 25 граммов добавленного сахара, в то время как в маленькой банке газированного напитка — около 39 граммов.

На втором этапе ученые оценили рацион женщин по разработанному ими шаблону под названием Эпигенетический индекс питательных веществ (ENI). Он основан на потреблении питательных веществ (не конкретных продуктов питания), обладающих антиоксидантными или противовоспалительными процессами, а также способных поддерживать нормальный цикл метилирования ДНК.

Нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития многих заболеваний. Именно на основе этого показателя можно оценивать темпы биологического старения — степени «износа» организма.

Результаты показали, что соблюдение средиземноморской диеты коррелировало со снижением темпов старения на клеточном уровне. Этот тип питания характеризуется активным потреблением полезных жиров, белка и растительной пищи. Чрезмерное увлечение продуктами с добавлением сахара ускоряло биологическое старение, даже если в целом питание было сбалансированным.

Ученые подсчитали, что отказ от десяти граммов добавленного сахара в день способен «перевести» биологические часы на 2,4 месяца назад при условии регулярного соблюдения рекомендации.

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