Высшие приматы способны освоить человеческую речь, выяснили ученые

Международная группа ученых из Швеции, Великобритании и Швейцарии обнаружила доказательства возможности обучения шимпанзе человеческой речи. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты сделали открытие в ходе изучения старых видеозаписей с экспериментами, проводившимися с человекообразными обезьянами в разных условиях.

Команда хотела разрешить многолетний научный спор о причинах, по которым люди оказались единственным видом на Земле, у которого развилась речь. Известно, что некоторые высшие приматы также научились общаться посредством голосовых сигналов, однако их нельзя считать устным языком.

В ходе анализа материалов ученые обнаружили свидетельства успешного обучения как минимум трех разных особей шимпанзе произнесению отдельных человеческих слов.

Исследователи выяснили, что обезьяны научились разборчиво говорить «мама», «папа» и «чашка». Специалисты, отметили, что произношение шимпанзе отличалось от человеческой речи. Однако найденные материалы доказывают, что высшие приматы способны пользоваться человеческими словами при определенных обстоятельствах.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе жестикулируют при общении с сородичами почти также, как это делают люди во время оживленной беседы.