Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Высшие приматы способны освоить человеческую речь, выяснили ученые

SciRep: шимпанзе удалось научить говорить отдельные слова

close
100%
Catherine Hobaiter/University of St Andrews

Международная группа ученых из Швеции, Великобритании и Швейцарии обнаружила доказательства возможности обучения шимпанзе человеческой речи. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты сделали открытие в ходе изучения старых видеозаписей с экспериментами, проводившимися с человекообразными обезьянами в разных условиях.

Команда хотела разрешить многолетний научный спор о причинах, по которым люди оказались единственным видом на Земле, у которого развилась речь. Известно, что некоторые высшие приматы также научились общаться посредством голосовых сигналов, однако их нельзя считать устным языком.

В ходе анализа материалов ученые обнаружили свидетельства успешного обучения как минимум трех разных особей шимпанзе произнесению отдельных человеческих слов.

Исследователи выяснили, что обезьяны научились разборчиво говорить «мама», «папа» и «чашка». Специалисты, отметили, что произношение шимпанзе отличалось от человеческой речи. Однако найденные материалы доказывают, что высшие приматы способны пользоваться человеческими словами при определенных обстоятельствах.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе жестикулируют при общении с сородичами почти также, как это делают люди во время оживленной беседы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами