Ученые случайно обнаружили новое средство от облысения

Ученые из Университета Шеффилда и Пакистанского университета COMSATS обнаружили, что присутствующий в организме натуральный сахар под названием 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) может способствовать росту волос. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pharmacology.

В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей было обнаружено, что этот сахар столь же эффективен, как и коммерческий препарат для восстановления волос миноксидил (Рогейн), при восстановлении шерсти у лысеющих грызунов.

Изначально исследователи не ставили перед собой задачу найти лекарство от облысения, а стремились узнать, может ли сахар 2dDR помочь ускорить заживление ран. После нанесения 2dDR на кожу животных в виде геля ученые отметили, что рост волос на обработанных участках ускорился, а толщина и густота волосяных стержней значительно повысилась. Оказалось, что такой благоприятный эффект был обусловлен способностью 2dDR стимулировать рост новых кровеносных сосудов, питающий волосяные фолликулы.

Дальнейшие исследования показали, что после 20 дней применения геля на основе сахара и миноксидила волосяной покров у мышей с облысением по мужскому типу восстановился на 80–90%. Ученые отметили, что в будущем средства на основе 2-дезокси-D-рибозы могут войти в клиническую практику при лечении алопеции.

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