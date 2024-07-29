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Врач объяснил, почему постоянное «сидение» в соцсетях ведет к ухудшению памяти

Врач Третьякова: соцсети могут снизить способность человека глубоко мыслить

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Частое использование социальных сетей ведет к снижению когнитивных способностей человека, рассказала «Газете.Ru» психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова.

«Частые отвлечения и небольшие фрагменты информации, характерные для социальных сетей, могут снизить способность человека сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубоко. В результате, такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации», — рассказала специалист.

По ее словам, постоянный поток информации, который ежеминутно генерируется в социальных сетях, может привести к когнитивному перенапряжению, снижению способности к концентрации и ухудшению памяти.

«Каждый раз, когда человек просматривает ленту новостей или получает уведомления, его мозг вынужден перерабатывать огромное количество информации. Постоянные уведомления о новых сообщениях, лайках, комментариях и новостях создают постоянные прерывания, мешая сосредоточиться и увеличивая когнитивную нагрузку», – отметила Третьякова.

Общие рекомендации по снижению негативного влияния могут быть следующими: найти замену фактору, который побуждает заходить в социальные сети, отслеживать время, проведенное в социальных сетях, отключить ненужные уведомления, практиковать осознанное использование, регулярно проводить «цифровой детокс» и заниматься другими видами активности, такими как спорт, чтение, хобби и общение в реальной жизни.

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