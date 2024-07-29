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В России создали новую мясо-шкурковую породу кролика

Московские селекционеры вывели новую высокопродуктивную породу кролика

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Shutterstock

Селекционерам НИИ пушного звероводства и кролиководства Минобрнауки России (ФГБНУ НИИПЗК) удалось получить мясо-шкурковую породу кролика с наивысшими показателями продуктивности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

В последние 60 лет в России не создавались новые породы кроликов для племенного и промышленного товарного производства. Российские кроликофермы вынуждены были использовать зарубежный племенной материал.

В генетический потенциал новой породы кроликов входят такие характеристики, как высокие продуктивные характеристики, скорость набора живой массы молодняка, устойчивость к заболеваниям и другие. Так, живая масса молодняка в двухмесячном возрасте составляет почти два кг, а в трехмесячном достигает почти трех.

Эти преимущества дают возможность использовать этих животных в промышленных масштабах. Наиболее распространенные отечественные породы кроликов (советская шиншилла, белый великан, калифорнийская) значительно уступают Великородской белой по продуктивности.

К созданию новой породы ученые подошли комплексно: использовали как классические методы отбора и подбора животных, так и методы геномной оценки.
Великородская белая подходит для содержания и разведения как на крупных кроличьих фермах, так и в семейных фермерских хозяйствах.

Ранее в России предложили новый механизм развития окислительного стресса.

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