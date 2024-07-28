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Врач перечислил опасности холодного душа

CNN: холодный душ может быть опасен при диабете и болезнях сердца

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Depositphotos

Пребывание под холодным душем может вызвать резкий скачок артериального давления и перегрузить сердечно-сосудистую систему. Об этом изданию CNN рассказал доктор Кори Саймон, доцент кафедры ортопедической хирургии Университета Дьюка и старший научный сотрудник Центра старения Дьюка.

Доктор Саймон рассказал, что в общей сложности ученые провели около сотни исследований на тему влияния на организм человека холодного душа. Зачастую их участниками были здоровые люди, поэтому результаты об исключительной пользе холодотерапии для всех людей нельзя называть объективными.

Специалист отметил, что обливание холодной водой или купание в ней может быть действительно полезным способом борьбы со стрессом. Также холодный душ помогает взбодриться, поднимает настроение и придает энергию. Однако, по словам врачей, температурный шок может перегрузить сердечно-сосудистую систему, а также повысить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания.

Именно по этой причине Саймон не рекомендует обливаться холодной водой людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов и диабетом. Из-за уязвимости сердечно-сосудистой системы ледяной душ также опасен для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или перенесших операцию.

Ранее врачи рассказали, в каком порядке нужно мыть части тела.

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