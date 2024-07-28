Российский космонавт заявил, что американцы были на Луне

Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил РИА Новости, что у него нет сомнений в том, что американцы действительно были на Луне.

По его словам, те, кто не верят в высадку американских астронавтов на Луну в 1969 году, люди того же толка, что и те, кто верит в «плоскую» Землю.

Артемьев заявил, что у него нет сомнений в том, что двенадцать космонавтов США были на Луне.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также Артемьев завил, что различные теории о плоской Земле верят люди, которые имеют привычку подвергать все сомнению — обычно эти же люди не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос, ни в полет американцев на Луну, и к данной точке зрения надо относиться с юмором.

До этого певец Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.

Финал премии состоялся 17 февраля. Победитель в номинации «ВРАЛ НАРАЕНЕ» получил статуэтку Грустного рептилоида.

Ранее в Роскосмосе признали, что американцы были на Луне.