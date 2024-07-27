Ученые разработали «живой» биоматериал на основе грибов для авиации и космоса

Нидерландские ученые из Делфтского технического университета разработали органический материал на основе грибков и бактерий, способные поддерживать свою целостность и самовосстанавливаться. Исследование опубликовано в научном журнале Horizon.

Состав представляет собой композит, объединяющий живые клетки грибов и древесину. Он состоит из гидрогеля и мицелия (корневидной структуры гриба, которая обычно находится под землей).

По словам авторов разработки, они решили использовать грибы из-за их выносливости и неприхотливости. Кроме того, клетки грибов обладают высокой способностью к созданию обширных сенсорных сетей, которые могут покрывать большие поверхности.

Для производства живых материалов команда создала специальный метод 3D-печати и новые чернила для этого процесса.

Биоматериалы могут улучшить производительность и долговечность критических структур, используемых в таких областях, как аэрокосмическая промышленность и авиатранспорт.

В дальнейшем ученые планируют изучить перспективы использования грибкового композита в отделке салонов авиалайнеров.

Ранее ученые объявили о прорыве в биопечати органов для пересадки.