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Глава Рособрнадзора пожаловался на развитие технологий

Музаев: развитие технологий может привести к проблемам при сдаче ЕГЭ

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Shutterstock

Уже через несколько лет развитие технологий приведет к потере эффективности металлодетекторов и камер при контроле за участниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, в перспективе ближайших пяти лет развитие технологий может привести «к большим проблемам с доверием». То есть одни участники ЕГЭ будут «идти, готовиться, сдавать» экзамен, а другие – с помощью технологических ухищрений пытаться нарушить существующие правила.

Музаев подчеркнул, что школьники «уже сейчас пытаются использовать технологии», но установленные в школах средства контроля пока справляются с этим. В частности, при поддержке «Ростелекома» «внедряются умные средства подавления связи», что дает свои плоды, однако технический прогресс не стоит на месте и средства, которые могут использовать нарушители экзамена, модернизируются.

Пока, впрочем, некоторые школьники во время сдачи ЕГЭ обходятся и без сложных технологий. Так, 23 июля стало известно, что в Петербурге пойманная со шпаргалкой на ЕГЭ выпускница получила штраф. Как установил суд, при себе у нее были справочные материалы и заметки, которые она прятала в кармане. В какой-то момент они выпали на пол аудитории, что зафиксировали экзаменаторы.

Ранее сообщалось о заметном росте трат россиян на успокоительные на фоне ЕГЭ.

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