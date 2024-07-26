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Ученые назвали главные ошибки мужчин и женщин на первых свиданиях

TelInf: мужчины портят свидания плохой гигиеной, а женщины — непорядочностью

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uwe umstatter/Global Look Press

Международная группа ученых из Польши и США установила главные ошибки, которые мужчины и женщины допускают на первых свиданиях в ходе рассказов о себе (самопрезентации). Исследование опубликовано в научном журнале Telematics and Informatics (TelInf).

В эксперименте участвовали 540 женщин и 477 мужчин, средний возраст которых составил 28,8 года.

Ученые использовали игру-симуляцию свиданий для изучения разных стратегий самопрезентации. Участники взаимодействовали с виртуальным партнером, выбирая различные варианты диалога.

Программа положительно реагировала на любую положительную черту и отрицательно на любую отрицательную черту, раскрытую участниками.

Положительные черты включали физическую привлекательность, финансовые перспективы, здоровье, доброту и художественные способности. Отрицательные черты были разделены на три типа отвращения: патогенное (например, плохая гигиена), сексуальное (например, ненадлежащее сексуальное поведение) и моральное (например, нечестное поведение).

Исследователи обнаружили различия в том, как мужчины и женщины решали раскрыть негативные черты. Женщины в среднем были более склонны признаваться в морально сомнительном поведении, в то время как мужчины чаще выставляли себя не в лучшем свете по патогенным критериям.

Другими словами, женщины чаще мужчин сообщали на свидании, что они лгали, манипулировали или крали у других. Мужчины, в свою очередь, признавались, что не соблюдают нормы гигиены, чем-то больны или имеют физиологические изъяны.

Что касается положительных черт, то наиболее часто выбираемой чертой для выделения были художественные способности, причем женщины выбирали этот вариант чаще мужчин. Мужчины, с другой стороны, чаще подчеркивали свою доброту, отметили исследователи.

Ранее ученые назвали качество, позволяющее выглядеть привлекательным в глазах противоположного пола.

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