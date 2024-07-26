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Российские ученые нашли новый способ создания лекарств от язвы

Новый способ создания лекарств от язвы открыли в Новосибирске

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Depositphotos

Специалисты из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН нашли новый способ получения карбоната висмута, на основе которого смогут делать лекарства для лечения заболеваний желудка и 12-перстной кишки. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного педагогического университета.

По его данным, это позволит отказаться от небезопасных для человека нитратов висмута, которые применяются в фармакологии сейчас. Ученые уточняют, что новую технологию уже запатентовали, она не имеет аналогов в мире.

«На базе Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, где проводились исследования, возможно производить до 10 тонн основного карбоната висмута высокой чистоты в год, есть и лицензия Минпромторга на осуществление производства лекарственных средств», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета Гранады (Испания) до этого установили, что использование зеленых светодиодов (GLED) может эффективно и безопасно облегчать фибромиалгию — распространенный болевой синдром.

Ранее ученые раскрыли секрет яркой окраски тропических птиц.

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