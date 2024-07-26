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Ученые создали вирусную частицу, защищающую от ВИЧ

Gene Therapy: вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

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Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний при Университете Джорджа Мейсона и Национального центра исследований приматов Тулейна создали похожую на ВИЧ вирусную частицу, способную избавить пациентов от необходимости пожизненного приема лекарств. Результаты исследования опубликованы в журнале Gene Therapy.

Ученые разработали Rev-зависимый лентивирусный вектор. Этот вектор представляет собой вирусную частицу, использующую белок Rev, имеющийся у ВИЧ, для избирательного приближения к инфицированным вирусом иммунодефицита человека клеткам и активации терапевтических генов, которые помогают уничтожать вирусные резервуары.

Хотя сами по себе резервуары сохраняются, инфицированные клетки высвобождают дефектные вирусы, которые стимулируют иммунный ответ с помощью нейтрализующих антител. Ученые назвали этот подход «реабилитацией и искуплением» (англ. rehab and redeem) ВИЧ-резервуаров.

В ходе экспериментов с Rev-зависимым лентивирусным вектором на приматах, инфицированных вирусом SIVmac239 (аналогом ВИЧ), ученым удалось достичь неопределяемого низкого уровня вируса в крови и мозге одной из обезьян в течение двух лет после прекращения антиретровирусной терапии.

Исследователи отметили, что полученные результаты могут стать основой для разработки новых методов лечения ВИЧ без постоянного приема препаратов. Необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания на людях для подтверждения эффективности и безопасности такого экспериментального подхода.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.

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