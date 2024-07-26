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Ученые узнали, какой олимпийский вид спорта сжигает больше всего калорий

JSHS: спринт на 100 метров оказался самой энергозатратной дисциплиной Олимпиады

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Shutterstock

Международная группа ученых из США и Китая подсчитала, какие виды спорта в программе летних Олимийских игр 2024 года сжигают больше всего калорий и требует максимальных затрат энергии организма атлетов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Специалисты обычно определяют энергозатраты как меру калорий на килограмм веса тела в час (ккал/кг/час). Таким образом, если упражнение потребляет 2 ккал/кг/час, можно ожидать, что среднестатистический спортсмен сожжет 168 калорий за 60-минутную тренировку.

Согласно расчетам, больше всего калорий на килограмм веса в час в ходе грядущей Олимпиаде потратят бегуны.

Ускорение требует гораздо больше энергии, чем бег с постоянной скоростью. Поэтому такие дисциплины, как спринт 100 метров, в которых спортсмены моментально ускоряются от ноля до пяти метров в секунду, будут сжигать большое количество калорий за короткий период.

Как показали расчеты, самый быстрый бегун в мире Усэйн Болт при преодолении стометровки сжигал 91,2 ккал/кг/час.

Для сравнения, бег на марафонскую дистанцию в стабильном темпе тратит почти в пять раз (21 ккал/кг/час) меньше энергии, но за счет большой продолжительности забега атлеты расходуют около 2340 килокалорий, чтобы достичь финишной черты, преодолев 42,1 километра.

Среди других олимпийских видов спорта по затратам энергии выделяются езда на велосипеде (16,8 ккал/кг/час). Скоростная гребля сжигает 15,5 ккал/кг/час, спортивные единоборства — 10,5 ккал/кг/час, а прыжки на батуте — 10,3 ккал/кг/час.

Когда речь идет о соревнованиях по плаванию, потребность в энергии варьируется в зависимости от стиля плавания, уровня мастерства спортсмена и того, проходят ли соревнования в бассейне или на открытой воде, отметили специалисты.

Ранее ученые объяснили, чем опасны для сердца интенсивные спортивные тренировки.

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