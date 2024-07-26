Создан необычный метод ранней диагностики рака желудка

В Ратгерском университете (США) разработали метод, позволяющий выявить рак желудка на ранней стадии с помощью ополаскивания рта. Об этом изданию NY Post рассказала автор исследования Шрути Редди Перати.

Перати объяснила, что новый способ диагностики основан на обнаружении микробных биомаркеров рака путем анализа слюны, растворенной в специальном ополаскивателе. По словам исследователя, микробиом полости рта и микробиом желудка взаимосвязаны. Знание того, какие численные изменения происходят в микробном разнообразии ротовой полости помогает сделать вывод о том, что соответствующие трансформации претерпевают и другие отделы желудочно-кишечного тракта, например, поджелудочная железа.

Разработку уже протестировали на добровольцах, которым была ранее назначена эндоскопия (непосредственный осмотр внутренних полых органов при помощи специальной трубки с встроенной камерой). Из этой группы у 30 человек был обнаружен рак желудка, у 30 были предраковые состояния желудка, а 38 представляли собой здоровую контрольную группу. Участников эксперимента попросили ополоснуть рот, а затем собрали образцы жидкости и провели их лабораторный анализ.

Ученым удалось обнаружить значительные различия в микробном составе полости рта здоровых людей и пациентов с раком (а также редраком) и распределить их в соответствующие группы. По словам Перати, такой элементарный принцип раннего скрининга на признаки онкологических заболеваний может спасти множество жизней. Особенно эффективным поиск микробных биомаркеров может быть при раке поджелудочной железы, который характеризуется высокой летальностью из-за несвоевременной диагностики.

Ранее ученые предложили лечить рак электрическим током.