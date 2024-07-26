Найден новый способ борьбы с лишним весом

Ученые из Лейпцигского университета и Дюссельдорфского университета Генриха Гейне в Германии обнаружили, что воздействие на рецептор латрофилина 1 (ADGRL1) может снизить аппетит и повысить стремление к физической активности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам ученых, рецепторы латрофилина 1 играют роль скрытого регулятора аппетита. Они располагаются в участках мозга, ответственных за контроль пищевого поведения. Выяснилось, что такие рецепторы также присутствуют в структурах жировой ткани.

Чтобы выяснить, каким образом рецепторы латрофилина 1 регулируют пищевые и двигательные привычки, ученые лишили ADGRL1 группу лабораторных мышей. Результатом стало стремление потреблять больше пищи при снижении уровня физической активности. Изначально у всех мышей был нормальный вес, однако в течение нескольких месяцев после блокировки ADGRL1 они в ускоренном темпе набрали лишние килограммы. Это привело к развитию ряда осложнений, включая ожирение, диабет и жировую дистрофию печени.

Немецкие ученые отметили, что полученные результаты открывают новые перспективы для понимания механизмов регуляции питания и развития ожирения. Дальнейшие исследования позволят определить, может ли обнаруженный рецептор стать потенциальной основой для новых фармакологических препаратов, направленных на снижение массы тела.

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