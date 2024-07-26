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Врач перечислила признаки плохого кровообращения

MedicalXpress: боль в конечностях может говорить о плохом кровообращении

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Shutterstock

Медленное заживление ран, судороги, покалывание, жгучая боль в передней части стопы или пальцах ног, икрах или ягодицах может говорить о нарушении кровообращения, негативно влияющего на функцию сердца и печени. Об этом MedicalXpress рассказала Веенадхари Ван, доцент кафедры семейной медицины из Медицинского колледжа Бейлора (США).

По словам доктора, самыми распространенными признаками плохого кровообращения выступают судороги, колющие ощущения и боль в конечностях. Иногда боль может стать «жгучей» и сфокусироваться в передних частях стоп или пальцах ног. Нарушения кровообращения также проявляются болью в бедрах, икрах или ягодицах после ходьбы. Другими симптомами этой патологии могут стать медленное заживление ран и бледность.

Врач объяснила, что организм пытается сохранить нормальный приток крови к жизненно важным органам, поэтому симптомы плохого кровообращения обычно сначала отмечаются в конечностях. Ван отметила, что плохое кровообращение может быть вызвано многочисленными экологическими и генетическими факторами, а также нездоровым образом жизни.

Атеросклероз — накопление сгустков холестерина и жира на стенках кровеносных сосудов, может приводить к сужению артерий и препятствовать движению крови. Гипертония и воспаление в организме также способны оказывать негативное влияние на кровоток. Высокому риску нарушения кровообращения также подвергаются люди с сахарным диабетом в анамнезе, курильщики и мужчины.

Врач уточнила, что проблемы с кровообращением могут вызвать сбои в работе важных внутренних органов, таких как сердце и печень. Также плохой кровоток сигнализирует об уже имеющихся опасных для организма патологиях.

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