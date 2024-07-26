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Авиаперелеты в Северном полушарии станут опаснее из-за климата, выяснили ученые

JGRA: глобальное потепление повысило риск турбулентности в атмосфере на 155%

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Shutterstock

Французские ученые из Университета Тулузы пришли к выводу, что из-за глобального потепления в Северном полушарии все чаще будет возникать непредсказуемая турбулентность, известная как турбулентность ясного неба. Это может сказаться на безопасности авиаперелетов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JGRA).

Большая часть турбулентности ясного неба наблюдается вблизи быстрых воздушных потоков с запада на восток в верхней тропосфере на высоте около 10-12 километров над поверхностью Земли.

Иногда самолеты, летящие сквозь струйные течения, сталкиваются со всплесками неустойчивого, восходящего воздуха, называемыми вертикальным сдвигом ветра, что создает явление турбулентности ясного неба.

Проанализировав атмосферные данные за период с 1980 по 2021 год, исследователи обнаружили, что умеренная и сильная турбулентность ясного неба увеличилась примерно на 60-155% над Северной Африкой, Восточной Азией, Ближним Востоком, Северной Атлантикой и северной частью Тихого океана за 41-летний интервал.

Команда также использовала 11 климатических моделей для определения прошлых и будущих изменений турбулентности. Дальнейший анализ может определить, будут ли будущие полеты безопаснее на более высоких или более низких высотах, чем нынешняя норма.

Ранее ученые обнаружили турбулентные потоки на высоте расположения Международной космической станции.

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