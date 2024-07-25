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Зубы комодских варанов усилены железом, выяснили ученые

NEE: железные отложения на зубах комодских варанов помогают им разрывать добычу

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Springer Nature Limited

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что зубы комодских варанов имеют железные наросты вдоль режущих кромок. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

По словам специалистов, ни у одного другого позвоночного на Земле прежде не находили такой концентрации железа, сосредоточенной на кончиках и делающих их прочнее.

Комодские вараны, также известные как комодские драконы — крупнейшие из существующих на Земле ящеров. Они могут вырастать до трех метров и весить около 100 килограммов.

«У комодских варанов изогнутые, зазубренные зубы, позволяющие им разрывать и кусать добычу, как это делали плотоядные динозавры. Мы хотим использовать это сходство, чтобы узнать больше о том, как могли питаться хищные динозавры, и использовали ли они железо в своих зубах так же, как комодский варан», — отметил палеонтолог Аарон Леблан.

Исследователи надеются, что более подробный анализ зубов комодского варана может выявить другие характеристики, связанные с зазубренными железными краями. Это поможет лучше понять биологию хищных динозавров доисторической эпохи.

Ранее ученые выяснили, как варанам удается выживать при укусах самых ядовитых змей в мире.

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