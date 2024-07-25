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Отсутствие секса может быть опасно для жизни женщин, выяснили ученые

JPH: нехватка секса у женщин повышает шанс ухода из жизни на 70–197%

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Pexels

Американские ученые из Университета Уолден в Миннеаполисе нашли связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни женщин. Особенно сильно эффект выражен для женщин с депрессией. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychosexual Health (JPH).

Команда проанализировала данные Национального обследования здоровья и питания, проводившегося в США в 2005–2010 годах.

В выборку исследования вошли 14 542 взрослых американца в возрасте от 20 до 59 лет.

Исследователи использовали информацию об уходах из жизни по любой причине, депрессии, частоте половых контактов, ожирении и различных демографических факторах.

Как показал анализ, 95% участников занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% были интимные контакты более одного раза в неделю.

Ученые выяснили, что женщины, занимающиеся сексом реже раза в неделю, имеют на 70% более высокий риск преждевременного ухода из жизни по сравнению с более активными в сексуальном плане сверстницами.

При наличии у женщин депрессии в сочетании с редким сексом, шансы на преждевременный летальный исход по любым причинам увеличиваются на 197% по сравнению со здоровыми и сексуально активными ровесницами.

«В соответствии с нашими выводами, сексуальная активность важна для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, возможно, из-за снижения вариабельности сердечного ритма и увеличения кровотока. Меры общественного здравоохранения должны разрабатываться с учетом сексуального здоровья», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые назвали идеальное количество половых партнеров для мужчин и женщин.

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