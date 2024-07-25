Найден новый способ лечения устойчивой депрессии

Ученые из Стэнфордского университета разработали новый способ лечения устойчивой депрессии с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Научные исследования показали, что когнитивный биотип депрессии (при котором наблюдается нарушение работы когнитивного контрольного центра головного мозга) приводит к существенному ухудшению качества жизни. Кроме того, когнитивная депрессия часто сопровождается устойчивостью к обычным методам терапии. В рамках новой научной работы ученые задались целью выяснить, может ли применение транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для стимуляции нейронов мозга облегчить симптомы заболевания.

В исследовании приняли участие 43 добровольца, страдающих от депрессии, устойчивой к лечению. Примерно у половины испытуемых обнаружили когнитивный тип. После сбора информации о состоянии психического здоровья участников исследователи начали курс ТМС. Этот метод позволяет воздействовать на кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов.

Чтобы проверить результативность ТМС, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и когнитивные тесты. Участники прошли фМРТ-исследование трижды: перед началом лечения, после пяти сеансов ТМС и по окончании всего курса. Когнитивные функции оценивались с помощью компьютерного теста Go-NoGo, который измеряет способность к обработке информации и планированию действий.

Результаты показали, что ТМС улучшила функциональную связность когнитивного контура управления и другие показатели у пациентов с когнитивным биотипом. Улучшения наблюдались уже после пяти сеансов и сохранялись после завершения лечения.

По словам исследователей, транскраниальная магнитная стимуляция эффективно облегчает контроль адаптивного поведения при депрессии когнитивного типа. Они надеются, что в будущем использование ТМС поможет сократить длительность подбора лечения для людей с устойчивой депрессией.

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