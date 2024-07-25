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Названы анализы, которые нужно сдать после спасения утопающего

Врач Кульбицкий: после извлечения пострадавшего из воды нужно сдать анализ крови

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Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

После извлечения пострадавшего из воды и собственно реанимационных действий необходимо провести оценку состояния здоровья человека. Для этого в том числе нужно сдать анализ крови, рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«Сперва нужно оценить жизненно важные функции, в числе которых пульс, артериальное давление, частота дыхания, уровень кислорода в крови. Это первое», – рассказал врач.

Затем, по словам Кульбицкого, необходимо сдать анализ крови для оценки уровня газов крови, электролитов и других показателей.

«Также нужно провести рентгенографию грудной клетки на наличие признаков отека легких, респираторного дистресс-синдрома, наличие в легких жидкости. Так что после утопления человеку нужно обратиться за профессиональной медицинской помощью для проведения диагностики возможных осложнений», – отметил специалист.

Подробнее о том, какие виды утопления выделяют медики, почему утопающий может умереть даже без попадания воды в легкие, как состояние воды влияет на шансы выживания и какие ошибки можно допустить при спасении – в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

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