Перечислены осложнения, которые могут возникнуть у спасенного от утопления человека

Существует так называемое вторичное утопление, когда человек умирает спустя сутки после того, как его спасли и реанимировали. К такому исходу приводят такие осложнения, как отек легких, острый респираторный дистресс-синдром и пневмония. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«Так происходит, потому что после реанимационных мероприятий, когда человек начал дышать и пришел в себя, нужно детально оценить его состояние, провести диагностику. Дело в том, что спустя несколько часов после реанимации могут развиться различные осложнения, вследствие которых человек и умирает», – объяснил врач.

В число таких осложнений входит отек легких. Он возникает, когда жидкость быстро накапливается в легочной ткани. Из-за выраженного отека легких в русле крови уменьшается количество жидкости, которое приводит к гиповолемии (уменьшению объема циркулирующей крови), гипоксии и гипоксемии. Эти патологические состояния могут привести к повреждению структур головного мозга, нарушению работы сердца и других жизненно важных органов из-за недостатка кислорода.

«Также может возникнуть острый респираторный дистресс-синдром. Это дыхательная недостаточность, возникающая из-за воспалительного повреждения легочной ткани. Он делится на три стадии: экссудативную, пролиферативную и фибротическую. При первой стадии происходит отек легких, затем в пролиферативную фазу у большинства пациентов происходит восстановление легких, но у некоторых пациентов процесс переходит в фибротическую фазу. Накопленный в легких фибрин подвергается ремоделированию и может вызывать фиброз», – отметил врач.

Кроме того, вследствие попадания с водой в легкие различных бактерий у человека может развиться пневмония.

Подробнее о том, какие виды утопления выделяют медики, почему утопающий может умереть даже без попадания воды в легкие, как состояние воды влияет на шансы выживания и какие ошибки можно допустить при спасении – в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

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