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Леса защищают климат ранее неизвестным способом, выяснили ученые

Nature: микробы в коре деревьев удаляют миллионы тонн метана из атмосферы

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Shutterstock/Lena_Sokolova

Леса помогают сдерживать глобальное потепление не только благодаря поглощению углекислого газа из воздуха в ходе фотосинтеза. Кора деревьев также улавливает метан, выяснили британские ученые из Бирмингемского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Метан обладает мощным парниковым эффектом. Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, его выбросы обеспечивают до 30% глобального потепления, с которым сегодня сталкивается человечество.

В новом исследовании специалисты выяснили, что микробы в древесной коре удаляют в атмосферный метан также эффективно, как это делают почвенные бактерии. Этот процесс делает леса на 10% более ценными для климата, чем считалось раньше.

В ходе исследования ученые изучили тропические леса в Амазонии и Панаме, умеренные широколиственные деревья в Уайтхэм-Вудс в английском Оксфордшире, и бореальные хвойные леса в Швеции.

Поглощение метана оказалось сильнее всего в тропических лесах, вероятно, потому, что микробы процветают в теплых влажных условиях.

Как показала оценка глобальной площади деревьев с помощью лазерного сканирования, мировой вклад деревьев составляет от 24,6 до 49,9 млн тонн удаленного из атмосферы метана. Это заполняет пробел в понимании глобальных источников и поглотителей этого газа, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, куда делся метан из взорванного трубопровода «Северный поток» в Балтийском море.

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