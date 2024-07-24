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Ученые зафиксировали самый жаркий день на Земле в известной истории

AP: понедельник 22 июля стал рекордно жарким днем за последние 120 тысяч лет

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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Минувший понедельник 22 июля стал самым жарким днем в истории Земли как минимум за последние 120 тыс. лет. Об этом свидетельствуют данные Европейской службы климатического мониторинга Copernicus, сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Предварительная спутниковая информация Copernicus показывает, что в понедельник в мире было на 0,06°C жарче, чем в воскресенье 21 июля, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

Глобальная средняя температура в первый день текущей недели достигла 17,15°C.

Служба Copernicus ведет записи с 1940 года. Оценки ученых о температурном рекорде за период в 120 тыс. лет основаны на исследованиях, изучавших древний климат по годичным кольцам деревьев и ледяным кернам.

Исследователи отметили, что ключевой вклад в изменения климата на Земле вносят антропогенные выбросы парниковых газов. Специалисты подчеркнули, что без этого фактора температурные рекорды не побивались бы так часто, как это случается в последние годы. Углерод и другие накапливающие тепло вещества попадают в атмосферу из-за сжигания ископаемого топлива транспортом, промышленностью и объектами энергетической инфраструктуры.

Ранее ученые сумели извлечь информацию о палеозойском климате из древних горных пород.

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