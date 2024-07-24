Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский космонавт дал совет по действиям при встрече с инопланетянами

Космонавт Артемьев рассказал, что нужно сделать при встрече с инопланетянами

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что нужно сделать при встрече с инопланетянами в первую очередь. Его слова на Фестивале новых медиа, где космонавт рассказал о жизни на борту корабля и ответил на вопросы, передает РИА Новости.

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — в шутку сказал Артемьев.

По его словам, дальше надо начать съемку всего происходящего вокруг, чтобы те люди, которые придут после, поняли, «что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией».

«Поэтому основа нашего летания – это как раз репортаж», — отметил Артемьев.

В начале июля глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявлял, что корпорация реализует конвейерную сборку космических спутников к 2026 году. Общая стоимость проекта, по его мнению, составит до 60 млрд рублей.

Ранее Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами