Российский космонавт дал совет по действиям при встрече с инопланетянами

Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что нужно сделать при встрече с инопланетянами в первую очередь. Его слова на Фестивале новых медиа, где космонавт рассказал о жизни на борту корабля и ответил на вопросы, передает РИА Новости.

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — в шутку сказал Артемьев.

По его словам, дальше надо начать съемку всего происходящего вокруг, чтобы те люди, которые придут после, поняли, «что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией».

«Поэтому основа нашего летания – это как раз репортаж», — отметил Артемьев.

В начале июля глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявлял, что корпорация реализует конвейерную сборку космических спутников к 2026 году. Общая стоимость проекта, по его мнению, составит до 60 млрд рублей.

Ранее Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС).