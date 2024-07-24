Назван новый способ лечения аденомы простаты паром

Для лечения простаты обычно применяют медикаменты и хирургическое лечение, однако сегодня можно уменьшить размеры предстательной железы с помощью малоинвазивной инъекционной паровой терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев.

«Врач по мочеиспускательному каналу проводит специальный зонд с камерой к предстательной железе. Затем в ткань аденомы вкалывается игла, по которой под давлением подается водяной пар в течение девяти секунд. Этого времени достаточно, чтобы клетки аденомы разрушились. В зависимости от размеров аденомы количество вколов может быть разным», – рассказал врач.

После завершения процедуры пациенту устанавливают мочевой катетер на несколько дней. Это нужно для того, чтобы не нарушался отток мочи из-за отека, например. Потом пациента отпускают домой.

«Это лечение может проводиться под легкой внутривенной седацией или даже под местным обезболиванием. Процедура малоинвазивна и не сопряжена ни с какими хирургическими осложнениями – кровотечением или повреждением органов рядом, например. Кроме того, инъекционную паровую терапию можно проводить и пациентам, которым противопоказан наркоз. Эффективность процедуры можно оценить через три месяца: ткань погибает, и организм сам выводит ненужные клетки. Это приводит к уменьшению размеров аденомы», – объяснил врач.

По его словам, инъекционная паровая терапия, в отличие от хирургического метода, не несет никаких негативных последствий для «мужского здоровья». Дело в том, что при проведении процедуры анатомическое строение никак не изменяется.

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