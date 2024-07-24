Врач рассказала, как отличить укус зараженного боррелиозом клеща

После укуса клеща, зараженного боррелиозом, на коже человека можно заметить покраснение, которое со временем увеличивается и по рисунку начинает напоминать «мишень», рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог «Клиники Фомина» Дарья Дроздова.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, характеризующееся широким спектром признаков, наиболее известным из которых является кольцевидная мигрирующая эритема. Основная причина болезни Лайма — попадание в организм бактерий боррелия (Borrelia). Этот вид бактерий переносят преимущественно клещи.

«В первую очередь после укуса нужно осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой, приложить лед. Если отмечается зуд, то можно присоединить антигистаминные препараты внутрь, а также использовать уходовые средства от зуда (крем Неотанин, концентрат Avene Xeracalm). В случае, если место укуса похоже на «мишень», стоит незамедлительно обратиться к врачу», – рассказала Дроздова.

Чтобы не допустить укуса клещом, необходимо обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами, которые отпугивают насекомых, не ходить по траве и рядом с кустарниками. Также следует надевать однотонную светлую одежду, на которой темный клещ будет лучше виден. Если клещ все-таки попал на кожу и присосался, его нужно удалить и отнести в лабораторию.

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