Ученые проведут исследование горячих источников Камчатки

В КамГУ им. Витуса Беринга возобновляют комплексные исследования бальнеологических, то есть связанных с лечением минеральными водами и лечебными грязями, ресурсов Камчатки. Ученые создадут бальнеологическую карту региона, также запланировано создание пилотного производства капсул, порошка, водных экстрактов из камчатских водорослей и лечебной грязи для местных санаториев. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Ожидается, что возобновление бальнеологических исследований не только даст новый импульс развитию туристической отрасли Камчатки, но и существенно улучшит качество медицинских услуг в регионе.

В настоящее время на Камчатке функционируют три основных санаторно-курортных учреждения: Филиал «Санаторий «Паратунка» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны России, ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» и Пансионат «Светлячок» Центрального банка РФ. В них по санаторным путевкам отдыхает более 3000 человек в год.

Согласно планам, к 2035 году численность туристов в Камчатском крае должна увеличиться с 300 тыс. до 750 тыс. человек в год, а при благоприятных условиях – до 1 млн. человек. Важно отметить, что 90% туристического потока будет проходить через городские агломерации и населенные пункты с богатым туристско-рекреационным потенциалом.

«Специфика и отличие камчатской бальнеотерапии – удаленность территории, широкий диапазон климатических условий полуострова, ландшафтные особенности местности, чистейшие воздух и вода, разнообразная флора и фауна, уникальные природные объекты, такие как Долина гейзеров, месторождения термальной воды и грязей, вулканы, Тихий океан, горные озера и реки», – рассказал доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ Станислав Рогатых.

Ранее ученые разработали программу для диагностики свежести фруктов.