Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые извлекли информацию о климате палеозоя из древних камней

GCA: известняки возрастом 380 млн лет сохранили данные о температуре океана

close
100%
Hickman-Lewis et al., Geology, 2022

Немецкие ученые из Рурского университета сумели извлечь информацию о климате палеозойской эры из древних горных пород. Исследование опубликовано в научном журнале Geochimica et Cosmochimica Acta (GCA).

В сотрудничестве с международными коллегами группа геологов проанализировала известняки возрастом 380 млн лет.

«Очень старые породы обычно залегают на глубине нескольких километров. Изменения в климатической информации затем вызываются горячими флюидами, циркулирующими на глубине. Там, где они могут проникнуть в породу, они часто приводят к перекристаллизации или новому росту минералов», — объяснил соавтор исследования, доктор Матиас Мюллер.

По словам ученого, осадочные породы таким образом могут сохранить показатели температуры морской воды за периоды в сотни миллионов или даже в миллиарды лет. Подобные камни можно использовать в качестве такого же природного архива данных, как ледяные керны или годичные кольца деревьев.

Ранее исследователи раскрыли происхождение «Глаза дракона» в скалах Норвегии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами