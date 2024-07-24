Ученые извлекли информацию о климате палеозоя из древних камней

Немецкие ученые из Рурского университета сумели извлечь информацию о климате палеозойской эры из древних горных пород. Исследование опубликовано в научном журнале Geochimica et Cosmochimica Acta (GCA).

В сотрудничестве с международными коллегами группа геологов проанализировала известняки возрастом 380 млн лет.

«Очень старые породы обычно залегают на глубине нескольких километров. Изменения в климатической информации затем вызываются горячими флюидами, циркулирующими на глубине. Там, где они могут проникнуть в породу, они часто приводят к перекристаллизации или новому росту минералов», — объяснил соавтор исследования, доктор Матиас Мюллер.

По словам ученого, осадочные породы таким образом могут сохранить показатели температуры морской воды за периоды в сотни миллионов или даже в миллиарды лет. Подобные камни можно использовать в качестве такого же природного архива данных, как ледяные керны или годичные кольца деревьев.

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