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Ученые научились добывать воду из сухого воздуха

CRPS: создана компактная система для быстрого извлечения влаги из атмосферы

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Юта сконструировали компактное и автономное устройство, извлекающее достаточное количество воды из атмосферы даже в засушливом климате. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Двухэтапный прототип использует адсорбирующие материалы, которые вытягивают молекулы воды из сухого воздуха, а затем применяют тепло, чтобы преобразовать эти молекулы в жидкую форму.

На втором этапе работы устройства вода осаждается в жидкость путем нагревания с помощью стандартной походной печи на жидком топливе. Это работает благодаря экзотермической природе процесса сбора воды.

Команда применила металлоорганические каркасы из фумарата алюминия, сформованного в панели, собирающие воду при прохождении воздуха.

По словам исследователей, всего один грамм этого материала удерживает площадь поверхности, равную двум футбольным полям. Таким образом, даже небольшое количество материала может удержать много воды.

Ранее ученые нашли неожиданный источник кислорода глубоко на дне океана.

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