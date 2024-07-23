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Синоптик предрек ежегодное увеличение числа смерчей в России

Синоптик Вильфанд: число смерчей в России будет с каждым годом расти

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eyeclick/Global Look Press

Количество смерчей в России с каждым годом будет только увеличиваться. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя вихрь в Сочи. Эксперт напомнил, что, по данным Росгидромета, за последние 25 лет на территории страны количество таких природных катаклизмов увеличилось вдвое.

«Это не 10, а 100 %. К аналогичным выводам приходят все национальные метеорологические службы. Во всемирных метеорологических организациях были проведены исследования, согласно которым в мире количество опасных явлений увеличилось в 4 раза», — указал Вильфанд.

Рост числа смерчей метеоролог связывает с повышением температуры, причем неравномерным. Потепление климата, по его словам, происходит в России в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру, поскольку государство находится в умеренных широтах.

В конце июля мощный смерч наблюдали над Черным морем у берегов Сочи.

На появившихся кадрах видно высокий столб, поднимающийся в небо. Видео сняли в микрорайоне Мамайка. Очевидцы сообщили, что уровень реки там резко поднялся. Из других районов Сочи поступали сообщения о затопленных дорогах, упавших деревьях и затрудненном автомобильном движении.

Ранее глава МЧС России назвал причину появления необычных природных явлений этим летом.

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