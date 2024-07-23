Участники полета на Марс рискуют остаться без жизненно важных лекарств, выяснили ученые

Американские ученые из Дьюкского университета в Северной Каролине обнаружили, что участники будущего полета на Марс могут остаться без эффективных лекарственных средств до возвращения на Землю. Срок годности более чем половины препаратов не рассчитан на трехлетнее путешествие к Красной планете и обратно. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Microgravity (NPJ Mgrav).

Выводы специалистов основаны на анализе времени хранения лекарств. Оказалось, что 54 из 91 препарата рассчитаны не более чем на 36 месяцев. Истечение срока годности затронет такие жизненно важные лекарства, как антибиотики, обезболивающие, средства от аллергии, а также снотворные препараты.

Согласно оптимистичному прогнозу, около 60% препаратов на борту корабля марсианской миссии формально станет непригодной к использованию. При более консервативных предположениях эта доля увеличивается до 98%.

«Это не обязательно означает, что лекарства не подействуют, но так же, как вам не следует принимать просроченные лекарства, которые лежат у вас дома, агентствам по исследованию космоса придется учитывать тот факт, что просроченные лекарства могут оказаться менее эффективными», — отметил старший автор исследования, доктор Дэниел Бакленд.

Фактическая стабильность и эффективность лекарств в космосе по сравнению с Землей остается в значительной степени неизвестными. Космическая радиация и другие условия внеземной среды могут снизить эффективность препаратов, уточнили исследователи.

Ранее ученые предупредили, что участники будущих марсианских миссий могут не пережить экспедиции из-за длительного воздействия космической радиации.