Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участники полета на Марс рискуют остаться без жизненно важных лекарств, выяснили ученые

NPJ Mgrav: до 98% лекарств марсианской экспедиции просрочатся за время миссии

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Американские ученые из Дьюкского университета в Северной Каролине обнаружили, что участники будущего полета на Марс могут остаться без эффективных лекарственных средств до возвращения на Землю. Срок годности более чем половины препаратов не рассчитан на трехлетнее путешествие к Красной планете и обратно. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Microgravity (NPJ Mgrav).

Выводы специалистов основаны на анализе времени хранения лекарств. Оказалось, что 54 из 91 препарата рассчитаны не более чем на 36 месяцев. Истечение срока годности затронет такие жизненно важные лекарства, как антибиотики, обезболивающие, средства от аллергии, а также снотворные препараты.

Согласно оптимистичному прогнозу, около 60% препаратов на борту корабля марсианской миссии формально станет непригодной к использованию. При более консервативных предположениях эта доля увеличивается до 98%.

«Это не обязательно означает, что лекарства не подействуют, но так же, как вам не следует принимать просроченные лекарства, которые лежат у вас дома, агентствам по исследованию космоса придется учитывать тот факт, что просроченные лекарства могут оказаться менее эффективными», — отметил старший автор исследования, доктор Дэниел Бакленд.

Фактическая стабильность и эффективность лекарств в космосе по сравнению с Землей остается в значительной степени неизвестными. Космическая радиация и другие условия внеземной среды могут снизить эффективность препаратов, уточнили исследователи.

Ранее ученые предупредили, что участники будущих марсианских миссий могут не пережить экспедиции из-за длительного воздействия космической радиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами