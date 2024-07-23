Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена связь между заболеваниями ЖКТ и повреждением мозговых сосудов

SNIS: заболевания ЖКТ могут предшествовать разрыву аневризмы

close
100%
Freepik

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта чаще формируются и разрываются аневризмы — опасные «вздутия» стенок мозговых сосудов. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Общества нейроинтервенционной хирургии (SNIS).

В научной работе исследователи проанализировали данные 72 545 человек с разрывом аневризмы, 46 748 добровольцев с сформированными, но целостными аневризмами и группы здоровых испытуемых. Аневризма — это аномальное расширение артерий, которое возникает из-за ослабления сосудистой стенки. Главная опасность аневризмы головного мозга заключается в том, что истонченная стенка сосуда может разорваться. При этом происходит кровоизлияние в мозг, которое может привести к летальному исходу.

Ученые сосредоточились на поиске неочевидных факторов, потенциально приводящих к образованию и разрыву аневризм. Они внимательно изучили медицинскую информацию о добровольцах, которые страдали заболеваниями желудочно-кишечного тракта (такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника и диарея) до постановки диагноза. Оказалось, что наличие таких болезней в анамнезе коррелировало с высоким риском «вздутия» стенок мозговых сосудов.

В частности, у пациентов, у которых ранее было диагностировано затрудненное глотание (дисфагия), диарея и запор, с большей вероятностью наблюдалось как образование, так и разрыв аневризм, что часто приводило к геморрагическому инсульту. Также было установлено, что рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника без диареи, хронические боли в животе и вздутие (известное как функциональная диспепсия) выступали факторами формирования аневризм, но не разрыва.

Ученые пока не могут объяснить, что лежит в основе такой взаимосвязи. Чтобы выявить механизмы, провоцирующие образование аневризм при болезнях ЖКТ, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли два белка, способствующих рецидиву инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами