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Стало известно, как снизить риск инсульта, деменции и депрессии

Frontiers: 12 факторов образа жизни снижают риск инсульта, деменции и депрессии

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Shutterstock

Ученые Йельского университета и Центра здоровья мозга McCance при Массачусетской больнице общего профиля установили, что защититься от инсульта, деменции и депрессии помогает соблюдение 12 привычек. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Ученые проанализировали образ жизни и особенности состояния здоровья 350 добровольцев, информация о которых была предоставлена Британским Биобанком (крупнейшим хранилищем биологических образцов человека). Они установили, что риск инсульта, деменции и депрессии снижали 12 факторов.

Четыре из них относились к показателям физического здоровья (поддержание нормального артериального давления и массы тела, а также сахара и холестерина в крови на оптимальном уровне). Другие пять представляли собой элементы здорового образа жизни и включали отказ от курения, ограничение потребляемого алкоголя, здоровый сон, сбалансированное питание и регулярное выполнение упражнений. Последнюю группу факторов ученые охарактеризовали как эмоционально-социальную — крепкое здоровье мозга коррелировало с низким уровнем стресса, наличием цели в жизни и реализованной потребностью в общении.

Инструмент, оценивающий состояние здоровья мозга на основе этих 12 факторов, получил название Brain Care Score. По словам ученых, получение дополнительных пяти баллов по шкале Brain Care Score коррелировало со снижением риска депрессии в пожилом возрасте на 33%, а совокупной вероятности инсульта, депрессии и деменции — на 27% в рамках 13-летнего наблюдения за испытуемыми.

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