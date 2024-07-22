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Перечислены продукты, провоцирующие рак кишечника

Nature: сладкие и жирные фабричные продукты повышают риск рака кишечника

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Depositphotos

Ученые из колледжа при Ирландском национальном университете в Корке установили, что питание по западному типу — рацион с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и ультра-обработанных пищевых продуктов значительно повышает риск рака кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Microbiology.

К таким выводам ученые пришли в результате проведения мета-анализа 176 ранее опубликованных исследований на тему роли питания в профилактике онкологических заболеваний. Анализ показал, что риск развития рака кишечника увеличивается при активном потреблении фабричных кондитерских изделий, жирной пищи (фастфуда, мясных продуктов), сладкой газировки и чипсов.

По словам исследователей, такая диета приводит к резкому увеличению численности бактерий вида Bacteroides в кишечнике. Избыток Bacteroides связан с ожирением — одним из самых значимых провокаторов рака. Также выяснилось, что некоторые пищевые добавки и консерванты, входящие в состав ультра-обработанных продуктов, могут запускать каскад воспалительных реакций в кишечнике. Хроническим вялотекущим воспалением могут сопровождаться многие заболевания, в числе которых онкологические.

Исследователи добавили, что самой полезной для кишечника выступала диета с высоким содержанием клетчатки — пищевых волокон, расщепляющихся в кишечнике при переваривании овощей, фруктов, ягод, круп, орехов и цельных злаков.

Ранее были названы продукты, которые не стоит употреблять на ужин.

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