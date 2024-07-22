Назван самый жирный орган в теле человека

Мозг является самым жирным органом в человеческом теле, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев.

«Действительно, где-то 75% мозга составляет вода. Но если мы пересчитаем на сухое вещество, исключив воду, то окажется, что мозг на 80% состоит из жиров. Поэтому люди, исключающие жиры из своего рациона, поступают неправильно: в условиях дефицита жиров мозгу тяжело работать», — рассказал врач.

По его словам, особенно полезные полиненасыщенные жирные кислоты должны поступать в организм для подпитки мозга.

«Например, они содержатся в рыбе (сельдь, лосось, скумбрия) и морепродуктах, в растительных маслах (льняное, конопляное, оливковое), орехах (грецкие, фисташки, кешью), бобовых (чечевица, фасоль) и некоторых других продуктах», — рассказал Прощаев.

Кроме того, по словам специалиста, для эффективной работы мозгу также необходимы сахара. Примерно 25% глюкозы, которую мы потребляем, нужны мозгу для того, чтобы запускать разные процессы в организме и вырабатывать нейромедиаторы.

«Сахар – это энергия для мозга, поэтому словосочетание «сахар – белая смерть» в корне неверно. Мозгу нужна глюкоза! Но это, конечно, не значит, что мы должны питаться сахаром. Важно включать в рацион продукты, которые содержат сахара (бананы, мед и другие), но не переусердствовать с ними. В экстренных случаях, когда «мозг завис» от информационных перегрузок, а вам еще надо работать, кусочек шоколадки или вкусная конфета не повредят, а наоборот, помогут», — заключил врач.

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