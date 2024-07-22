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Названы психические заболевания, которые могут возникнуть после 45 лет

Врач Воробьев: после 45 лет может манифестировать шизофрения

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В некоторых случаях манифест таких психических заболеваний, как шизофрения, биполярное, шизоаффективное расстройства или их обострение может приходиться на период 45-60 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

«Также в этот период может манифестировать бредовое расстройство, характеризующееся развитием бреда, который в некоторых случаях приобретает хронический характер. Содержание бреда разнообразно, часто это бред преследования, страх отравления, кражи, какие-то бытовые идеи, так называемый бытовой бред или «бред малого размаха», – рассказал психиатр.

По его словам, с возрастом чаще встречается ипохондрический бред. Содержание бреда и его начало могут зачастую быть связаны с жизненными обстоятельствами, при этом другой симптоматики у человека может не быть.

«Но в части случаев, наряду с бредом, могут присутствовать еще и галлюцинации. Часто подобные состояния сопровождаются подавленным настроением, тревогой и другими симптомами депрессии», – рассказал Воробьев.

Подробнее о том, что такое «пресенильные психозы», какие болезни скрываются за этим термином и может ли деменция начаться в 45 лет — в материале «Газеты.Ru».

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