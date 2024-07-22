Названы продукты, которые не стоит употреблять на ужин

Тяжелые жирные блюда, копчености, некоторые виды мяса, сложные и простые углеводы, бобовые и газированные сладкие напитки не стоит употреблять на ужин, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«Некоторые продукты категорически не подходят для ужина. Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — рассказала диетолог.

Сложные углеводы (цельнозерновые крупы и хлеб) рекомендуется использовать на ужин в рационах спортивного питания. Если цель — снижение веса, то эту категорию продуктов лучше употреблять в дневное время.

«Стоит отказаться и от простых углеводов (белый хлеб, сладкие десерты, конфеты, печенье, сдоба), а также от фруктов. Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти «пустые» углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бедер. И, конечно, не рекомендуется употребление газированных сладких напитков и пакетированных соков, которые также приведут к скачку сахара крови в вечернее время», — добавила диетолог.

Идеальным вариантом ужина будет клетчатка, например овощной салат, и белки, которые можно получить из белого мяса или рыбы. Также на ужин можно употребить горсть орехов.

«Разовое вечернее переедание или употребление нежелательных продуктов сильного вреда не причинит, разве что вызовет состояние тяжести и дискомфорта. Однако если регулярно употреблять обильный ужин с избытком жиров и простых углеводов — это гарантирует серьезные проблемы, которые уже придется решать со специалистами», — заключила врач.

Ранее ветеринар рассказал, можно ли распознать бешенство у собаки.