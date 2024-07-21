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Ученые нашли новую причину хронической боли

Brain: белок PIEZO2 играет важную роль в развитии хронической боли

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Группа немецких ученых из Центра Макса Дельбрюка обнаружила ионный канал, который участвует в развитии хронической боли. Важную роль в этом механизме играет белок PIEZO2. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Предыдущие исследования показали, что снижающие функцию гена PIEZO2 мутации снижают чувствительность людей к прикосновениям и вибрациям. Усиление активности PIEZO2 ввиду мутаций, напротив, часто приводит к развитию у людей нарушений развития.

Чтобы выяснить, какую роль белок PIEZO2 играет в развитии хронической боли, исследователи создали две группы мышей, каждая из которых выступала носителем собственной версии мутировавшего одноименного гена PIEZO2. Оказалось, что белок PIEZO2 образовывал ионный канал в сенсорных рецепторах грузнов.

Ионные каналы представляют собой белковые структуры, встроенные в оболочки живых клеток. Они создают поры для транспорта ионов (заряженных частиц) на поверхности мембран. Благодаря этому становится возможной возбудимость нервных клеток, передача нервных импульсов с нерва на мышцу и секреция определенных гормонов.

Ученые обнаружили, что изменения даже одной аминокислоты в PIEZO2 было достаточно для того, чтобы изменить физиологию ноцицепторов, обнаруживающих механические раздражители боли. Используя электрофизиологические методы, ученые измерили электрическую активность сенсорных нейронов грызунов. Мыши-носители мутантных вариантов гена PIEZO2 были значительно более чувствительны к боли, чем их сородичи — в ответ на механическое воздействие на уровне обычного легкого прикосновения ноцицепторы грызунов чрезмерно активизировались.

По словам ученых, разработка и применение лекарств, воздействующих на канал PIEZO2, может значительно улучшить качество жизни людей с хронической болью.

Ранее стало известно, помогает ли замена стула облегчить боль в спине.

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