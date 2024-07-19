Ученые назвали новый фактор болезни Паркинсона

Ученые из Даремского университета (Великобритания) обнаружили, что многократные сотрясения мозга повышают уровень общего, фосфорилированного тау белков и бета-амилоида, ассоциированных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

В исследовании приняли участие 56 бывших регбистов, завершивших карьеру в среднем семь лет назад. У 30 испытуемых было зафиксировано более пяти сотрясений мозга, а оставшиеся 26 участников не получали таких черепно-мозговых травм. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и попросили их пройти сканирование мозга.

Результаты показали, что многократные сотрясения коррелировали с более высокими значениями таких биомаркеров, как общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Также у участников первой группы были выше уровни амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231, но эти закономерности не были значимыми. Ученые объяснили, что формирование сгустков тау-белков и бета-амилоида в мозге может быть причиной болезни Альцгеймера и заболеваний двигательных нейронов (в том числе болезни Паркинсона).

Ранее был обнаружен кишечный белок, защищающий от болезни Паркинсона.