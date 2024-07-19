Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали новый фактор болезни Паркинсона

IJMS: множественные сотрясения мозга повышают риск болезни Паркинсона

close
100%
Freepik

Ученые из Даремского университета (Великобритания) обнаружили, что многократные сотрясения мозга повышают уровень общего, фосфорилированного тау белков и бета-амилоида, ассоциированных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

В исследовании приняли участие 56 бывших регбистов, завершивших карьеру в среднем семь лет назад. У 30 испытуемых было зафиксировано более пяти сотрясений мозга, а оставшиеся 26 участников не получали таких черепно-мозговых травм. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и попросили их пройти сканирование мозга.

Результаты показали, что многократные сотрясения коррелировали с более высокими значениями таких биомаркеров, как общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Также у участников первой группы были выше уровни амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231, но эти закономерности не были значимыми. Ученые объяснили, что формирование сгустков тау-белков и бета-амилоида в мозге может быть причиной болезни Альцгеймера и заболеваний двигательных нейронов (в том числе болезни Паркинсона).

Ранее был обнаружен кишечный белок, защищающий от болезни Паркинсона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами