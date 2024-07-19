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Ученые предложили окружить города «сельскими поясами» ради охлаждения

NatCities: обширные сельские пригороды снижают температуру городов на 0,5°C

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Shutterstock

Международная группа ученых из Австралии и Китая нашла способ охладить городские пространства, окружив их «сельским поясом». Исследование опубликовано в научном журнале Nature Cities (NatCities).

Команда изучила спутниковую информацию о территориях вокруг 30 китайских городов с 2000 по 2020 год. Орбитальные наблюдения позволили оценить среднюю температуру земли и способы ее использования.

По словам специалистов, когда теплый городской воздух поднимается, он создает слой низкого давления вблизи земли. Это засасывает более холодный воздух из окружающих сельских районов.

Процесс в значительной степени определяется размером города и почвенным покровом пригородов. Для максимального эффекта ширина такого пояса должна составлять как минимум половину диаметра города, уточнили исследователи. Таким образом средняя температура в городе может понизиться на 0,5°C.

«Мы обнаружили, что городской перегрев в большей степени смягчался за счет объединения участков сельской земли, посадки большего количества лесов, разбросанных вокруг города, а также за счет наличия меньшего количества более крупных озер вместо большого количества мелких водоемов», — отметил старший автор статьи, профессор Университета Суррея в Австралии Шицзе Цао.

Ранее ученые назвали самый эффективный способ охлаждения городов с помощью крыш.

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