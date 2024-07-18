Умение корчить рожи помогает обезьянам лидировать в стае, выяснили ученые

Британские ученые из Университета Ноттингем Трент выяснили, что более выразительная мимика у обезьян помогает им занимать лучшее положение в обществе и становиться вожаками. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

Команда сосредоточилась на девяти группах макак-резусов, все из которых включали взрослого самца, нескольких самок и потомства.

Будучи социальными животными, приматы используют свою морду для передачи информации, связанной с идентичностью, семейными отношениями, доминированием, добрыми намерениями, принадлежностью и мотивацией к игре.

Исследователи проанализировали выражения лица доминирующего самца в каждой группе, используя специально разработанную систему кодирования для изучения макак, чтобы отслеживать 17 отдельных движений лицевых мышц.

Кроме того, ученые количественно оценили социальную жизнь всех 66 обезьян в группах, измерив, как часто каждая пара проводит время вместе и как часто они участвуют в дружеских взаимодействиях по уходу за собой.

Они обнаружили, что самцы, демонстрирующие большее разнообразие выражений лица, возможно, для того, чтобы прояснить свои намерения и уменьшить неопределенность, имеют более тесные социальные связи в своих группах, обладают более крепкими социальными связями и чаще занимают центральные позиции в своих сообществах.

Социальные связи также были более равномерно распределены среди членов группы, когда доминирующий самец был более экспрессивен, что позволяет предположить, что более выраженная мимическая коммуникация была связана с более толерантным стилем лидерства.

Исследование имеет значение для понимания социального поведения человека, предполагая, что экспрессия лица развилась, чтобы помогать нам строить и поддерживать социальные отношения.

«Люди с выразительной мимикой могут быть лучше подготовлены к созданию и поддержанию прочных социальных связей, что потенциально приводит к ряду преимуществ, связанных с групповой сплоченностью, таких как расширенный доступ к ресурсам, возможности для спаривания и защита от угроз», — отметила руководитель проекта, профессор эволюции и социального поведения Бриджит Уоллер.

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