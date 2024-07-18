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Яркий свет помогает бороться с депрессией, установили ученые

JAMA: пребывание под ярким светом облегчает симптомы депрессии

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Shutterstock/Artem Sokolov

Ученые из Центра женского здоровья имени Бригама обнаружили, что пребывание под ярким светом может облегчить симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 6600 человек. Ученые проанализировали особенности образа жизни участников и определили количество времени, которое каждый доброволец регулярно проводил под ярким светом (по уровню воздействия эквивалентным дневному). После этого исследователи собрали информацию о качестве и продолжительности ночного сна участников. Также испытуемых попросили заполнить специальные опросники для обнаружения признаков депрессии.

Результаты показали, что увеличение времени, проводимого при ярком свете, может облегчить симптомы этого заболевания. Ученые предположили, что воздействие света выступает естественным регулятором циркадных ритмов и повышает индекс регулярности сна. Этот показатель отражает постоянство режима сна (строгое соблюдение времени отхода ко сну и пробуждения). По словам исследователей, качественный сон выступает одним из основных факторов укрепления психического здоровья.

Также было обнаружено, что пребывание под ярким светом коррелировало с повышением уровня витамина D в организме участников. Однако различные концентрации витамина D сами по себе не были предикаторами смягчения или обострения депрессии.

Ранее ученые подтвердили, что сахарный диабет повышает риск тревоги и депрессии.

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