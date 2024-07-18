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Российские ученые разработали универсальный способ получения стволовых клеток

В МФТИ научились создавать биоматериалы для клеточно-заместительной терапии

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Depositphotos

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали универсальную методику получения и выращивания мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного материала. Технологию можно применять для лечения различных заболеваний, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Мезенхимальные стволовые клетки могут превращаться в кости, хрящи и жировые ткани. Кроме того, они могут продуцировать цитокины (белки иммунной системы), факторы роста и другие активные вещества организма, за что их называют «биологическими фабриками».

По словам специалистов, МСК очень востребованы в регенеративной медицине.

«Клеточная терапия является подвидом регенеративной медицины. Клеточная терапия на основе стволовых клеток является процессом любого вида введения стволовых клеток в ткань для лечения заболевания с добавлением или без добавления генной терапии.

Стволовые клетки представляют собой неспециализированные клетки, обладающие способностью к длительному самообновлению без существенного изменения своих общих свойств. Они могут дифференцироваться в различные специализированные типы клеток при определенных физиологических или экспериментальных условиях», — рассказала «Газете.Ru» автор разработки, научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Институт биофизики будущего Алерия Аитова.

МСК получают из костного мозга и костной ткани. В первом случае применяют специальные растворы, в которых жидкость костного мозга объединяют с гепарином и вращают получившийся состав в центрифуге до 40 минут. Готовые жизнеспособные клетки хранят при температуре от 0 до +4°C.

Выделение стволовых клеток из костной ткани происходит путем измельчения, ферментирования и центрифугирования образца ткани до получения клеточного осадка, на основе которого затем клеточную массу выращивают с помощью аминокислот.

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